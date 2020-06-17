У Верховній Раді зареєстрували проекти постанов про припинення повноважень двох нардепів
Йдеться про представника "Голосу" Святослава Вакарчука та Ольгу Бєлькову з "Батьківщини"
Йдеться про представника "Голосу" Святослава Вакарчука та Ольгу Бєлькову з "Батьківщини"
У Верховній Раді зареєстровано проекти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів України - Святослава Вакарчука та Ольги Бєлькової
Про це пише RegioNews.
Авторами проектів виступає низка народних депутатів
Проекти постанов внесені сьогодні, 17 червня і зареєстровані під номерами 3673 і 3674 відповідно.
Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.
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