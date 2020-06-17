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17 червня 2020, 20:25 2

У Верховній Раді зареєстрували проекти постанов про припинення повноважень двох нардепів

17 червня 2020, 20:25 2
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Йдеться про представника "Голосу" Святослава Вакарчука та Ольгу Бєлькову з "Батьківщини"
Йдеться про представника "Голосу" Святослава Вакарчука та Ольгу Бєлькову з "Батьківщини"
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У Верховній Раді зареєстровано проекти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів України - Святослава Вакарчука та Ольги Бєлькової

Про це пише RegioNews.

Авторами проектів виступає низка народних депутатів

Проекти постанов внесені сьогодні, 17 червня і зареєстровані під номерами 3673 і 3674 відповідно.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

16 червня з аналогічною заявою виступила Ольга Бєлькова.

нардепи Верховна Рада Голос Батьківщина Святослав Вакарчук Постанова повноваження
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