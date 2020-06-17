У Верховній Раді зареєстрували проекти постанов про припинення повноважень двох нардепів

Йдеться про представника "Голосу" Святослава Вакарчука та Ольгу Бєлькову з "Батьківщини"

Йдеться про представника "Голосу" Святослава Вакарчука та Ольгу Бєлькову з "Батьківщини"

У Верховній Раді зареєстровано проекти постанов про дострокове припинення повноважень народних депутатів України - Святослава Вакарчука та Ольги Бєлькової

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