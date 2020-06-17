В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений о прекращении полномочий двух нардепов
Речь идет о представителе "Голоса" Святославе Вакарчуке и Ольге Бельковой из "Батькивщины"
Речь идет о представителе "Голоса" Святославе Вакарчуке и Ольге Бельковой из "Батькивщины"
В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины - Святослава Вакарчука и Ольги Бельковой
Об этом пишет RegioNews.
Авторами проектов выступает ряд народных депутатов
Проекты постановлений внесены сегодня, 17 июня и зарегистрированы под номерами 3673 и 3674 соответственно.
Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня объявил о том, что покидает стены Верховной рады.
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