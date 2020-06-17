В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений о прекращении полномочий двух нардепов

Речь идет о представителе "Голоса" Святославе Вакарчуке и Ольге Бельковой из "Батькивщины"

Речь идет о представителе "Голоса" Святославе Вакарчуке и Ольге Бельковой из "Батькивщины"

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины - Святослава Вакарчука и Ольги Бельковой

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