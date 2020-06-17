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17 июня 2020, 20:25 2

В Верховной Раде зарегистрировали проекты постановлений о прекращении полномочий двух нардепов

17 июня 2020, 20:25 2
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В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Украины - Святослава Вакарчука и Ольги Бельковой

Об этом пишет RegioNews.

Авторами проектов выступает ряд народных депутатов

Проекты постановлений внесены сегодня, 17 июня и зарегистрированы под номерами 3673 и 3674 соответственно.

Напомним, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук 11 июня объявил о том, что покидает стены Верховной рады.

16 июня с аналогичным заявлением выступила Ольга Белькова.

нардепы Верховная Рада Голос Батькивщина Святослав Вакарчук Постановление полномочия
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