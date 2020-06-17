Адмінреформа в Україні: став відомий повний перелік нових районів

Всього хочуть зробити 129 районів

Всього хочуть зробити 129 районів

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані на сайті Ради.

Так, передбачено створення 129 районів, 17 з яких знаходяться на території тимчасово окупованих АРК, Донецької та Луганської областей.

Також в постанові зазначено, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.

Вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих у відповідності з цією постановою, не проводяться", - зазначено в документі.

Згідно з постановою, ліквідація і утворення районів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей проводиться за повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

Наголошується, що створення нових районів не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Крім цього, за оціночними розрахунками, зменшення кількості районних рад призведе до зниження видатків місцевих (районних) бюджетів: у 2021 році - на 1,4 млрд грн, в 2022 році - на 1,4 млрд грн, а в 2023 році - на 1,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів провів перевірку обласних державних адміністрацій на предмет виконання рішень Уряду щодо запобігання поширенню коронавіруса в Україні.