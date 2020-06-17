16:15  17 червня
Україна відновлює роботу пунктів пропуску на кордоні із Білоруссю та Росією
15:53  17 червня
Шмигаль доручив провести аудит витрат фонду боротьби з COVID-19
13:40  17 червня
В Одесі впав літак, є жертви
UA | RU
UA | RU
17 червня 2020, 12:59 16

Адмінреформа в Україні: став відомий повний перелік нових районів

17 червня 2020, 12:59 16
Читайте также на русском языке
Всього хочуть зробити 129 районів
Всього хочуть зробити 129 районів
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На сайті Верховної Ради опубліковано повний перелік нових районів в Україні. Існуючі 490 районів пропонують ліквідувати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані на сайті Ради.

Так, передбачено створення 129 районів, 17 з яких знаходяться на території тимчасово окупованих АРК, Донецької та Луганської областей.

Також в постанові зазначено, що межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу відповідного району.

Вибори депутатів районних рад районів, ліквідованих у відповідності з цією постановою, не проводяться", - зазначено в документі.

Згідно з постановою, ліквідація і утворення районів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Донецької та Луганської областей проводиться за повернення цих територій під загальну юрисдикцію України.

Наголошується, що створення нових районів не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Крім цього, за оціночними розрахунками, зменшення кількості районних рад призведе до зниження видатків місцевих (районних) бюджетів: у 2021 році - на 1,4 млрд грн, в 2022 році - на 1,4 млрд грн, а в 2023 році - на 1,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів провів перевірку обласних державних адміністрацій на предмет виконання рішень Уряду щодо запобігання поширенню коронавіруса в Україні.

ВР бюджет Постанова Район територія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Порошенко, Зеленський чи друг Коломойського Палиця: хто буде хазяйнувати у Рівному
Децентралізація по-українськи: як адмінтерреформа спровокувала конфлікти у регіонах
Всі публікації »
Олена Монова
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »