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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 червня 2020, 13:28 6

У Києві за дотриманням карантину будуть стежити мобільні групи

17 червня 2020, 13:28 6
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Вони будуть перевіряти заклади торгівлі, громадського харчування та побутових послуг
Вони будуть перевіряти заклади торгівлі, громадського харчування та побутових послуг
Фото: Facebook
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Влада Києва посилила контроль за дотриманням карантинних заходів, у всіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Місто посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог", - сказав Кличко.

Він уточнив, що ці групи складаються із представників районних державних адміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони.

Мобільні групи щодня перевіряють дотримання карантинних вимог у закладах торгівлі, громадського харчування та побутових послуг. У випадку виявлення недотримання норм вони складають протоколи про адміністративне порушення.

Штрафи за такі порушення для громадян складають від 17 до 51 тисячі гривень. А на заклад чекає штраф від 34 до 340 тисяч. А в разі виявлення значних порушень, заклад можуть закрити - до їх усунення", - сказав мер.

Він також додав, що в Києві упродовж місяця вже перевірили понад 2 тисячі об’єктів та склали 325 протоколів.

Нагадаємо, 17 червня в Україні новий антирекорд COVID-19: за добу захворіла та померла рекордна кількість людей.

Віталій Кличко Київ карантин контроль
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