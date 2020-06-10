СБУ та ДБР проводять обшуки в приміщенні Житомирської міської ради

Також обшукують одне з комунальних господарств міської ради

Також обшукують одне з комунальних господарств міської ради

Фото: СБУ

У приміщенні Житомирської міської ради, в одному із кабінетів на 2 поверсі, працівники ДБР та СБУ проводять обшуки.

Про це повідомляє місцеве видання "Житомир.today", передає RegioNews.

Також обшуки проходять в управлінні капітального будівництва Житомирської міської ради та у будинку одного з чиновників.

Відомо, що обшуки проводять оперативники управління захисту економіки та слідчі Житомирського відділу поліції в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст.366 КК України (службове підроблення).

За словами начальника Управління капітального будівництва Вячеслава Глазунова, зараз перевіряють ще близько 10 об’єктів. У пресслужбі Державного бюро розслідувань пообіцяли повідомити пізніше всі подробиці.

Нагадаємо, 4 червня співробітники Нацполіції та СБУ провели обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за підозрою в корупції.