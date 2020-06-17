У центрі Києва мітинги: поліція посилила заходи безпеки

В урядовому кварталі заплановано декілька масових акцій

В урядовому кварталі заплановано декілька масових акцій

Фото: Facebook

17 червня поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва, де має відбутись декілька мітингів та акцій протесту, зокрема на Банковій.

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зокрема, на посилене чергування, разом з поліцейськими, заступили військові Національної гвардії. У Нацполіції уточнили, що один із заходів пройде на вулиці Банковій, а його учасники "мають різні політичні вподобання".

Як повідомляє "Українська правда", біля офісу президента Зеленського зібралося близько 500 прихильників проросійського блогера Анатолія Шарія.

Водночас на Майдані Незалежності також зібралися декілька сотень активістів, деякі із них у формі муніципальної варти та "Правого сектору". Вони планують вирушити на Банкову, де мітингують прихильники Шарія.

Нагадаємо, 16 червня під судом, де обирали міру запобіжного заходу для Стерненко, сталися сутички - поліція затримала 5 осіб. Однак згодом усіх затриманих відпустили.