В Одесі впав літак, є жертви
Двомісний літак впав на дорогу, в аварії постраждали двоє чоловіків
Двомісний літак впав на дорогу, в аварії постраждали двоє чоловіків
В Одесі на Овідіопольській дорозі розбився двомісний літак "Дельфін". На момент аварії в літаку перебували двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, інший госпіталізований.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.
На місці працює поліція. Обставини встановлюються", - йдеться в повідомленні.
За словами очевидців, поліція приїхала через 4-5 хвилин, а "швидка" допомога на місце події приїхала через 15 хвилин.
За інформацією "Думської", загинув командир повітряного судна, льотчик-випробувач Олег Синиця. Другого пілота Юрія Жуковського у важкому стані доставили в лікарню.
Раніше повідомлялося, що у житловому будинку Одеси стався черговий обвал.
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