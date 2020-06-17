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В Одесі впав літак, є жертви
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17 червня 2020, 13:40 59

В Одесі впав літак, є жертви

17 червня 2020, 13:40 59
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Двомісний літак впав на дорогу, в аварії постраждали двоє чоловіків
Двомісний літак впав на дорогу, в аварії постраждали двоє чоловіків
Фото: Facebook
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В Одесі на Овідіопольській дорозі розбився двомісний літак "Дельфін". На момент аварії в літаку перебували двоє чоловіків. Один з них загинув на місці, інший госпіталізований.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Нацполіцію.

На місці працює поліція. Обставини встановлюються", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, поліція приїхала через 4-5 хвилин, а "швидка" допомога на місце події приїхала через 15 хвилин.

За інформацією "Думської", загинув командир повітряного судна, льотчик-випробувач Олег Синиця. Другого пілота Юрія Жуковського у важкому стані доставили в лікарню.

Раніше повідомлялося, що у житловому будинку Одеси стався черговий обвал.

Одеса поліція дороги літак жертва
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