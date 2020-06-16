Борис Філатов, Олександр Сєнкевич та Сергій Сухомлин підуть на вибори разом - ЗМІ

Мери Дніпра, Миколаєва та Житомира будуть представляти нову партію "Пропозиція"

Мери Дніпра, Миколаєва та Житомира будуть представляти нову партію "Пропозиція"

Фото: mayupravo.com

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич прийняв рішення брати участь у місцевих виборах від партії «Пропозиція» в команді з мером Дніпра Борисом Філатовим і мером Житомира Сергієм Сухомлином

Про це у своєму Telegram-каналі з посиланням на джерело повідомив журналіст видання НикВести Олег Деренюга, пише RegioNews.

Деренюга розповів, що за інформацією джерела в Дніпрі, нова "партія мерів", сформована навколо Дніпровського міського голови Бориса Філатова, піде на вибори під прапором політичної партії з назвою "Пропозиція". До цієї команди вже долучилися мери Житомира та Миколаєва Сергій Сухомлин та Олександр Сєнкевич, які раніше планували балотуватися від Партії твого міста".

Тепер остаточно визначено назву "Пропозиція", яке, за задумом політтехнологів, буде одночасно поєднувати в собі поняття "опозиція" і "професійна позиція". Це, за їх ідеї, повинно дозволити йти на вибори з опозиційною риторикою по відношенню до центральної влади, залишаючись де-факто владою на місцях. В залежності від результатів партії на місцевих виборах, стоїть також завдання критикувати нинішній парламент, просуваючи ідею позачергових виборів у Верховну Раду, куди члени партії "Пропозиція" підуть під гаслом підтримки місцевого самоврядування", — написав Олег Деренюга.

Він також повідомив, що офіційно про цю партію планується оголосити на пресконференції в Києві в п'ятницю, 19 червня. Крім Бориса Філатова, очікується участь у цьому заході мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Миколаївський політтехнолог Олександр Ухмановский на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що на минулих вихідних Олександр Сєнкевич їздив в Дніпро, де був підписаний меморандум про об'єднання у політичну силу.

Партія мерів??? Кажуть, за чутками, що наш мер, доблесний Олександр Федорович, був у Дніпрі.... Чотири мера підписали документ про "мерської партії" (один з варіантів назви — "Пропозиція"). Фактично партія ізгоїв. Кличко і Садовий відмовилися брати участь. Тому залишилися мери типу Сєнкевича. Фінансування буде здійснюватися групою Філатова-Корбана. Фактично це означає перехід мерів в опозицію і кидання рукавички в обличчя президента і Слугам", — написав він.

Партія мерів??? Кажуть, за чутками, що наш мер, доблесний Олександр Федорович, був вчора в Дніпрі (мої... Опубліковано Ukhmanovsky Line Неділя, 14 червня 2020 р.

Згідно з даними відкритих джерел, зміни реєстраційних даних політичної сили "Пропозиція" проводилися два місяці тому.

Тоді був зраді юридична адреса партії з Києва у Дніпро, а також назву політичної сили. Раніше партія мала назву "Нова Європейська Україна". Формально керівником партії "Пропозиція" значиться Андрій Пільченко. Людина з таким ім'ям очолює Департамент торгівлі та реклами Дніпровського міської ради.





