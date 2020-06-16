Ніна Южаніна керуватиме Полтавським обласним осередком "Євросолідарності"

Вона вже проводить співбесіди з кандидатами, які претендують очолити районні осередки

Вона вже проводить співбесіди з кандидатами, які претендують очолити районні осередки

Фото: Ніна Южаніна Facebook

Про це пише RegioNews з посиланням на poltava.to.

Центральна рада партії "Євросолідарність" прийняла рішення про призначення Ніни Южаніної виконувачем обов’язків голови Полтавської територіальної організації "ЄС". Відповідні документи подані до Мінʼюсту", - повідомила керівник секретаріату територіальної організації Лілія Руроєва.

За її словами, центральне керівництво партії вирішило провести "апгрейд партії". Тому Ніна Южаніна наразі проводить співбесіди із кандидатами, які претендують на посади голів районних партійних організацій.

До призначення Южаніної осередок очолював Олександр Біленький, голова Полтавської обласної ради.

За інформацією ЗМІ, керувати полтавським осередком мали бажання підприємець, засновник газети та телеканалу "Останній Бастіон" Геннадій Сікалов та блогер Андрій "Полтава" Карпов, автор "Вата-Шоу". Однак керівництво партії вирішило інакше і призначило немісцеву нардепку Южаніну.

Довідка

Южаніна Ніна Петрівна народилася 11 січня 1965 року. Отримала вищу освіту в Технологічному університеті Поділля за спеціальністю "бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності".

З 1983 по 2003 роки на підприємствах обіймала посади бухгалтера, економіста, головного бухгалтера; працювала в Міністерстві фінансів, у податкових органах, які знаходились у складі Міністерства фінансів, очолювала управління аудиту; деякий час працювала у державній податковій міліції.

У 2003 році отримала сертифікат аудитора, виданий Аудиторською палатою України.

У 2003 році заснувала компанію "Європейська аудиторська група", якою керувала до обрання в парламент.

27 жовтня 2014 року на позачергових виборах до парламенту обрана народним депутатом України від партії "Блок Петра Порошенка" (№ 28 у виборчому списку).

13 травня 2015 року обрана на посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. У 2019 році була обрана народною депутаткою Членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Членкиня Центральної Ради партії "Європейська Солідарність".

Живе в Києві, має сина та онука.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Володимир В`ятрович очолив Івано-Франківську територіальну організацію "Європейської Солідарності"