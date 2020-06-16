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16 июня 2020, 18:35 11

Борис Филатов, Александр Сенкевич и Сергей Сухомлин пойдут на выборы вместе - СМИ

16 июня 2020, 18:35 11
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Мэры Днепра, Житомира и Николаева будут представлять новую партию "Пропозиція"
Мэры Днепра, Житомира и Николаева будут представлять новую партию "Пропозиція"
Фото: mayupravo.com
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич принял решение участвовать в местных выборах от партии «Пропозиція» в команде с мэром Днепра Борисом Филатовым и мэром Житомира Сергеем Сухомлином

Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на источник сообщил журналист издания НикВести Олег Деренюга, пишет RegioNews.

Деренюга рассказал, что по информации его источника в Днепре, новая "партия мэров", формируемая вокруг Днепровского городского головы Бориса Филатова, пойдет на выборы под флагом политической партии с названием "Пропозиція". К этой команде уже примкнули мэры Житомира и Николаева Сергей Сухомлин и Александр Сенкевич, которые раньше планировали баллотироваться от "Партії твого міста".

Теперь окончательно определено название "Пропозиція", которое, по задумке политтехнологов, будет одновременно сочетать в себе понятия "оппозиция" и "профессиональная позиция". Это, по их идее, должно позволить идти на выборы с оппозиционной риторикой по отношению к центральной власти, оставаясь де-факто властью на местах. В зависимости от результатов партии на местных выборах, стоит также задача критиковать нынешний парламент, продвигая идею внеочередных выборов в Верховную Раду, куда члены партии "Пропозиція" пойдут под лозунгом поддержки местного самоуправления", — написал Олег Деренюга.

Он также сообщил, что официально об этой партии планируется объявить на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 19 июня. Помимо Бориса Филатова, ожидается участие в этом мероприятии мэра Николаева Александра Сенкевича.

Николаевский политтехнолог Александр Ухмановский на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что на минувших выходных Александр Сенкевич ездил в Днепр, где был подписан меморандум об объединении в политическую силу.

Партия мэров??? Говорят, по слухам, что наш мэр, доблестный Александр Федорович, был в Днепре…. Четыре мэра подписали документ о "мэрской партии" (один из вариантов названия — "Пропозиція"). Фактически партия изгоев. Кличко и Садовой отказались участвовать. Поэтому остались мэры типа Сенкевича. Финансирование будет осуществляться группой Филатова-Корбана. Фактически это означает переход мэров в оппозицию и бросание перчатки в лицо президента и Слугам", — написал он.

Партия мэров??? Говорят, по слухам, что наш мэр, доблестный Александр Федорович, был вчера в Днепре (мои...

Опубліковано Ukhmanovsky Line Неділя, 14 червня 2020 р.

Согласно данным отрытых источников, изменения регистрационных данных политической силы "Пропозиція" проводились два месяца назад.

Тогда был измене юридический адрес партии из Киева в Днепр, а также название политической силы. Ранее партия называлась "Нова Європейська Україна". Формально руководителем партии "Пропозиція" числится Андрей Пильченко. Человек с таким именем возглавляет Департамент торговли и рекламы Днепровского городского совета.




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