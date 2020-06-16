Бойовики обстріляли із заборонених мінометів Кримське та Оріхове - штаб
Минулої доби українські військовослужбовці поранили трьох окупантів
Минулої доби українські військовослужбовці поранили трьох окупантів
16 червня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Також агресор задіяв біля населеного пункту Оріхове автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність", - йдеться в повідомленні.
Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню.
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