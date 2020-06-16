19:45  16 червня
Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва
13:51  16 червня
В Україні поки не планують відкривати дитячі оздоровчі табори
17:32  16 червня
Президент не поїде в суд у справі про порушення карантину в Хмельницькому
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
16 червня 2020, 17:39 7

Бойовики обстріляли із заборонених мінометів Кримське та Оріхове - штаб

16 червня 2020, 17:39 7
Читайте также на русском языке
Минулої доби українські військовослужбовці поранили трьох окупантів
Минулої доби українські військовослужбовці поранили трьох окупантів
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

16 червня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Кримського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. Також агресор задіяв біля населеного пункту Оріхове автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність", - йдеться в повідомленні.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню.

ООС Донбас АТО штаб обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Окупанти саботують роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі
16 червня 2020, 13:48
Доба в ООС: на Донбасі постраждали четверо українських військових
16 червня 2020, 08:19
Окупанти п`ятий день блокують роботу КПВВ "Мар'їнка"
15 червня 2020, 17:28
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Децентралізація по-українськи: як адмінтерреформа спровокувала конфлікти у регіонах
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Всі публікації »
Олена Монова
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Всі блоги »