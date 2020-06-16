Боевики обстреляли из запрещенных минометов Крымское и Орехово - штаб
За прошедшие сутки украинские военнослужащие ранили трех оккупантов
За прошедшие сутки украинские военнослужащие ранили трех оккупантов
16 июня вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Вблизи Крымского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. Также агрессор задействовал около населенного пункта Орехово автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность", - говорится в сообщении.
С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня.
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