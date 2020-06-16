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Доба в ООС: на Донбасі постраждали четверо українських військових
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16 червня 2020, 08:19 5

Доба в ООС: на Донбасі постраждали четверо українських військових

16 червня 2020, 08:19 5
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Бойовики сім разів порушили "тишу"
Бойовики сім разів порушили "тишу"
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок чого, троє українських воїнів отримали поранення, а ще один бойову травму.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики вели обстріл біля населених пунктів: Новолуганське, Павлополь, Авдіївка, Кам'янка, Мар'їнка, а також поблизу Новосіловки Другої. Стріляли з калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і приймали необхідні заходи з придушення вогневих засобів противника", - повідомили в штабі ООС.

За даними розвідки, за минулу добу були поранені троє окупантів.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, днями раніше бойовики порушили "тишу" 15 разів, поранений один український військовий.

ООС Донбас ОРДЛО бойовики обстріл поранення
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