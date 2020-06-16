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16 червня 2020, 13:48 6

Окупанти саботують роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі

16 червня 2020, 13:48 6
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Російські збройні формування повністю перекрили рух у межах КПВВ "Мар’їнка"
Російські збройні формування повністю перекрили рух у межах КПВВ "Мар’їнка"
Фото: dpsu.gov.ua
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В Державній прикордонній службі України повідомили, що окупанти лише частково розблокували переміщення людей через КПВВ "Станиця Луганська". Спроби вільного переміщення людей в обох напрямках блокуються російськими найманцями.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає RegioNews.

При наданні дозволу на перетин лінії розмежування бойовики ОРЛО керуються так званими "списками бажаних осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними прикордонників, починаючи з 10 червня навпроти контрольного пункту "Станиця Луганська" окупанти не пропустили 28 осіб.

"Після того, як бойовики починають повертати непропущених осіб на підконтрольну українській владі територію, прикордонники зі складу Об’єднаних сил, з міркувань безпеки, змушені припиняти пропускні операції", - пояснили у відомстві.

Крім того, у КПВВ "Мар’їнка" можна перетнути лінію розмежування з 11.00. до 14.00, але оскільки російські збройні формування повністю перекрили рух у межах цього дорожнього коридору, бажаючих перетнути лінію розмежування наразі немає.

Як відомо, "ЛНР" відмовилася відкрити пункт пропуску в Станиці Луганській. "ДНР" не робила жодних заяв із цього приводу, а просто заблокувала КПВВ.

Пізніше бойовики "ЛДНР" стали вимагати, щоб пункти вʼїзду-виїзду на Донбасі перетинали лише за попередньо узгодженими списками з подальшою самоізоляцією чи обсервацією.

КПВВ Донбас кордон прикордонники окупанти
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