Ермак в мае получил зарплату выше, чем президент Зеленский

Андрей Ермак в Офисе президента получает самую высокую зарплату

Андрей Ермак в Офисе президента получает самую высокую зарплату

Фото: скриншот видео

Зарплата руководителя Офиса президента Андрея Ермака в мае составила 42 161 грн, а президента Владимира Зеленского - 28 000 гривен.

Об этом сообщает аналитический портал "Слово и дело", передает RegioNews.

Согласно с инфографикой, зарплата президента Зеленского в мае составила 28 000 гривен без премий и надбавок.

В то же время зарплата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака составила 42 161 грн.

Его оклад составлял 17 000 гривен, за работу в условиях режимных ограничений он получил 3 410 гривен, за интенсивность работы - еще 13 642 грн, другие выплаты составляют 8 221 грн.

Немного меньше Ермака - 42 011 грн, получил его заместитель Игорь Жовква. Наименьшая зарплата в Офисе президента в прошлом месяце была у заместителя руководителя Офиса Президента Романа Машовца, он заработал 24 354 грн.

Напомним, НАБУ открыло два уголовных производства по делу так называемых "пленок Лероса". Одно из них открыто в отношении председателя Офиса президента Андрея Ермака.

13 июня нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что задержанный при попытке дать взятку в 6 млн долларов руководителю НАБУ Сытнику Ильяшенко является человеком главы ОП Андрея Ермака.