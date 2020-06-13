Ілляшенко, який дав $6 млн хабара, є людиною Єрмака - Гео Лерос

Як стверджує нардеп, саме Ілляшенко привів Солодченко до Андрія Єрмака

Як стверджує нардеп, саме Ілляшенко привів Солодченко до Андрія Єрмака

Фото: з відкритих джерел

Нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що затриманий при спробі дати хабар в 6 млн доларів керівнику НАБУ Ситнику Ілляшенко є людиною голови ОП Андрія Єрмака.

Як повідомляє RegioNews, про це Лерос написав у себе на Facebook.

Паканули з 6 млн. дол. хабаря людину Єрмака - Ілляшенко Миколу Вікторовича першого заступника ГФС в місті Києві. Це Ілляшенко привів Солодченко до Єрмака", - запевнив він.

За словами нардепа, його фінансовий стан складає під 100 млн доларів, він - знатний конвертор, який ліг під Єрмака і за це той просив Верланова залишити Ілляшенко на займаній посаді.

Так що, панове аферисти, бабки у вас крутяться серйозні, це не знімати гроші з ларьків", - написав Лерос.

Раніше повідомлялося, що экс-чиновника затримали при передачі хабара в 6 млн доларів керівництву НАБУ. Детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім чиновником хабара керівництву НАБУ і керівнику САП за прийняття рішення про закриття кримінальної справи.