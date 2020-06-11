14:21  11 червня
У Київській області виступили проти визнання Бучі районним центром
16:10  11 червня
На українсько-румунському кордоні утворилася велика черга на виїзд
15:12  11 червня
Шмигаль розповів, коли українцям чекати перших результатів будівництва доріг
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 червня 2020, 20:07 10

НАБУ почало розслідування щодо Андрія Єрмака через плівки Лероса

11 червня 2020, 20:07 10
Читайте также на русском языке
Справа стосується торгівлі державними посадами братом голови Офісу президента
Справа стосується торгівлі державними посадами братом голови Офісу президента
Фото: Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Національне антикорупційне бюро відкрило два кримінальні провадження у справі так званих "плівок Лероса". Одне із них відкрите щодо голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит "Радіо Свобода", передає RegioNews.

У відповідь на запит журналістів НАБУ повідомило, що Вищий антикорупційний суд зобов'язав їх внести відомості в ЄРДР за заявою адвоката в інтересах народного депутата України.

Відповідно до вказаної заяви, громадянин України одержав неправомірну вигоду за вплив на ухвалення рішень головою Офісу президента щодо призначення низки осіб на посади в органах державної влади", - повідомили в НАБУ.

Відкриті кримінальні справи за ч.2 статті 369-2 (зловживання впливом, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Також в правоохоронному органі додали, що згідно із заявою, голова Офісу президента (Андрій Єрмак - ред.) "одержав неправомірну вигоду у великому розмірі за ухвалення рішень щодо призначення низки осіб на посади в органах державної влади".

Щодо цього в ЄРДР внесли відомості про кримінальне правопорушення з попередньою кваліфікацією "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", - цитує Радіо Свобода відповідь НАБУ.

Нагадаємо, 20 травня під час закритої прес конференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

31 березня Лерос опублікував документи, в яких Денис Єрмак рекомендує призначити Володимира Купчака в ДП "Енергоатом".

1 квітня Денис Єрмак визнав достовірність і справжність відео, а до Гео Леросу приїхали представники СБУ, щоб вручити повістки - здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання спецтехзасобів негласного отримання інформації для відео-фіксації зустрічей Дениса Єрмака.

3 квітня детективи НАБУ в рамках кримінальної справи, яку відкрила САП за заявою нардепа Гео Лерос, допитали Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака. В цей же день Гео Лерос допитали в ГБР.

НАБУ Андрій Єрмак Офіс президента кримінальна справа корупція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Родичі українських полонених зібралися на мітинг під Офісом президента
11 червня 2020, 13:29
"Він просто базікало": Зеленський прокоментував скандал з плівками Єрмака
11 червня 2020, 11:52
У Сєвєродонецьку СБУ припинила роботу call-центру, який обслуговував російський бізнес
11 червня 2020, 11:31
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Всі блоги »