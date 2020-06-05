У "Слуги народу" розповіли про нових голів обласних організацій партії
Призначення торкнулися дев'ять областей України
Призначення торкнулися дев'ять областей України
Партія "Слуга народу" повідомила про призначення голів і членів рад дев'яти областей та одного міста. Так, головою міської організації "Слуга народу" у Кривому Розі став народний депутат Юрій Корявченков.
Як передає RegioNews, про це повідомила заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
- Дніпропетровська область - Юрій Кисіль, народний депутат;
- Донецька область - Владлен Неклюдов, народний депутат;
- Запорізька область - Михайло Федоров, міністр цифровий трансформації;
- Львівська область - Ростислав Тистик, народний депутат;
- Миколаївська область - Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" в парламенті;
- Одеська область - Сергій Колебошин;
- Полтавська область - Ольга Савченко, народний депутат;
- Сумська область - Михайло Ананченко, народний депутат;
- Тернопільська область - Володимир Гевко, народний депутат.
Також зазначається, що Євгенія Кравчук увійшла до Ради Тернопільської обласної організації партії "Слуга народу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще один "Слуга народу" оголосив про намір балотуватися в мери Києва.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
04 червня 2020, 21:57Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
- 13:41 05 червня Слідчий експеримент у справі Марківа доводить його повну невинуватість - Аваков
- 13:38 05 червня У Києві знову протестують вкладники "Аркади" (ТРАНСЛЯЦІЯ)
- 13:20 05 червня Один з учасників акції за відставку Авакова намагався вчинити самоспалення
- 13:12 05 червня Рейтинг президентів: соціологи показали, кого українці хочуть бачити головою держави
- 13:04 05 червня Олег Ляшко: Влада затягує призначення довиборів, бо боїться програти
- 12:41 05 червня У "Слуги народу" розповіли про нових голів обласних організацій партії
- 21:57 04 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
- 13:00 04 червня Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
- 12:32 03 червня "Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
- 11:53 01 червня "Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Буряк Володимир
Міський голова Запоріжжя