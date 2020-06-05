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У "Слуги народу" розповіли про нових голів обласних організацій партії
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05 червня 2020, 12:41 17

У "Слуги народу" розповіли про нових голів обласних організацій партії

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05 червня 2020, 12:41 17
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Призначення торкнулися дев'ять областей України
Фото: Facebook/Слуга народа
Призначення торкнулися дев'ять областей України

Партія "Слуга народу" повідомила про призначення голів і членів рад дев'яти областей та одного міста. Так, головою міської організації "Слуга народу" у Кривому Розі став народний депутат Юрій Корявченков.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

  • Дніпропетровська область - Юрій Кисіль, народний депутат;
  • Донецька область - Владлен Неклюдов, народний депутат;
  • Запорізька область - Михайло Федоров, міністр цифровий трансформації;
  • Львівська область - Ростислав Тистик, народний депутат;
  • Миколаївська область - Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" в парламенті;
  • Одеська область - Сергій Колебошин;
  • Полтавська область - Ольга Савченко, народний депутат;
  • Сумська область - Михайло Ананченко, народний депутат;
  • Тернопільська область - Володимир Гевко, народний депутат.

Також зазначається, що Євгенія Кравчук увійшла до Ради Тернопільської обласної організації партії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще один "Слуга народу" оголосив про намір балотуватися в мери Києва.


Слуга народа партія область депутат посада
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