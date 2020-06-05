У "Слуги народу" розповіли про нових голів обласних організацій партії

Призначення торкнулися дев'ять областей України

Фото: Facebook/Слуга народа

Призначення торкнулися дев'ять областей України

Партія "Слуга народу" повідомила про призначення голів і членів рад дев'яти областей та одного міста. Так, головою міської організації "Слуга народу" у Кривому Розі став народний депутат Юрій Корявченков.

Як передає RegioNews, про це повідомила заступник голови депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Дніпропетровська область - Юрій Кисіль, народний депутат;

Донецька область - Владлен Неклюдов, народний депутат;

Запорізька область - Михайло Федоров, міністр цифровий трансформації;

Львівська область - Ростислав Тистик, народний депутат;

Миколаївська область - Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" в парламенті;

Одеська область - Сергій Колебошин;

Полтавська область - Ольга Савченко, народний депутат;

Сумська область - Михайло Ананченко, народний депутат;

Тернопільська область - Володимир Гевко, народний депутат.

Також зазначається, що Євгенія Кравчук увійшла до Ради Тернопільської обласної організації партії "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще один "Слуга народу" оголосив про намір балотуватися в мери Києва.