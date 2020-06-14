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14 червня 2020, 14:52 18

Віталія Кличко помітили за порушенням правил карантину

14 червня 2020, 14:52 18
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На столичній Воздвиженці місцеві жителі помітили Віталія Кличка, який порушував карантинний режим, запроваджений в Києві.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав журналіст Тарас Березовець, інформує Regionews.

На фото, опублікованих Березовцем, Віталій Кличко в компанії чоловіка і двох дівчат вечеряє у ресторані після 22.00, що є порушенням правил карантину.

Згідно з вимогами до роботи закладів громадського харчування під час карантину, за столиком не може знаходиться більше двох осіб, а сам заклад має припиняти роботу о 22.00.

Нагадаємо, у п`ятницю, 12 червня, Віталій Кличко заявив, що люди не дотримуються дистанції, не носять маски та ігнорують загрозу зараження. Тому, якщо показники захворюваності погіршаться, карантин доведеться посилити.

Київ карантин порушення правила Віталій Кличко ресторан
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