Віталія Кличко помітили за порушенням правил карантину
Мер Києва вечеряв у компанії чоловіка і двох дівчат після десятої години вечора
Мер Києва вечеряв у компанії чоловіка і двох дівчат після десятої години вечора
На столичній Воздвиженці місцеві жителі помітили Віталія Кличка, який порушував карантинний режим, запроваджений в Києві.
Про це у своєму Телеграм-каналі написав журналіст Тарас Березовець, інформує Regionews.
На фото, опублікованих Березовцем, Віталій Кличко в компанії чоловіка і двох дівчат вечеряє у ресторані після 22.00, що є порушенням правил карантину.
Згідно з вимогами до роботи закладів громадського харчування під час карантину, за столиком не може знаходиться більше двох осіб, а сам заклад має припиняти роботу о 22.00.
Нагадаємо, у п`ятницю, 12 червня, Віталій Кличко заявив, що люди не дотримуються дистанції, не носять маски та ігнорують загрозу зараження. Тому, якщо показники захворюваності погіршаться, карантин доведеться посилити.
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