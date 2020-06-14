Нардеп зі "Слуги народу" захворів на коронавірус

Максим Перебийніс почувається нормально і перебуває на самоізоляції

Максим Перебийніс почувається нормально і перебуває на самоізоляції

Фото: Олігарх медіа

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус. У нардепа хвороба поки проходить досить легко.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у коментарі для LIGA.net, пише RegioNews.

За словами Кравчук, Перебийніс почувається нормально. Він перебуває вдома на самоізоляції.

Апарат Верховної Ради складає перелік осіб, з якими контактував депутат.

Заступниця голови фракції також повідомила, що комітет, до якого входить нардеп, проводив засідання в режимі відеоконференції.

На минулому ж тижні Перебийніс у парламенті не був, – розповіла Кравчук.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що Олена Зеленська захворіла на коронавірус.

Також відомо, що президент Володимир Зеленський перейшов на карантинний режим роботи через COVID-19 у його дружини.