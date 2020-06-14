В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом

Зафіксовано 9 смертей і 106 випадків одужання

Зафіксовано 9 смертей і 106 випадків одужання

Фото з відкритих джерел

За минулу добу в Україні підтверджено 648 нових випадків COVID-19, одужали 106 осіб, померло - 9.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Всього з початку епідемії в країні зафіксовано 31 тисяча 154 випадку коронавірусной хвороби. Одужали 14 тисяч 82 людини. 889 хворих врятувати не вдалося.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 139.

Нагадаємо, у зв'язку із зростанням захворюваності президент Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити перевірки в місцях скупчення людей на предмет дотримання правил карантину.