В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом
Зафіксовано 9 смертей і 106 випадків одужання
Зафіксовано 9 смертей і 106 випадків одужання
За минулу добу в Україні підтверджено 648 нових випадків COVID-19, одужали 106 осіб, померло - 9.
Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
Всього з початку епідемії в країні зафіксовано 31 тисяча 154 випадку коронавірусной хвороби. Одужали 14 тисяч 82 людини. 889 хворих врятувати не вдалося.
Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 139.
Нагадаємо, у зв'язку із зростанням захворюваності президент Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити перевірки в місцях скупчення людей на предмет дотримання правил карантину.
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