09:46  14 червня
В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом
15:54  14 червня
"Слуги народу" визначили керівників осередків у Києві, Черкасах та на Закарпатті
11:01  14 червня
Аеропорт "Бориспіль" планує скоротити 700 працівників
UA | RU
UA | RU
14 червня 2020, 09:46 30

В Україні за добу виявлено понад 600 нових хворих коронавірусом

14 червня 2020, 09:46 30
Читайте также на русском языке
Зафіксовано 9 смертей і 106 випадків одужання
Зафіксовано 9 смертей і 106 випадків одужання
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За минулу добу в Україні підтверджено 648 нових випадків COVID-19, одужали 106 осіб, померло - 9.

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Всього з початку епідемії в країні зафіксовано 31 тисяча 154 випадку коронавірусной хвороби. Одужали 14 тисяч 82 людини. 889 хворих врятувати не вдалося.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 139.

Нагадаємо, у зв'язку із зростанням захворюваності президент Володимир Зеленський заявив про необхідність посилити перевірки в місцях скупчення людей на предмет дотримання правил карантину.

коронавірус Україна МОЗ смерті одужання статистика хворі
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
13 червня 2020, 19:02
Коронавірус дістався до Офісу президента: захворіли Резніков та Демченко - ЗМІ
13 червня 2020, 14:45
В МОЗ назвали області, в яких українці можуть безпечно відпочивати
13 червня 2020, 12:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Іван Галунга
Віктор Небоженко
Всі блоги »