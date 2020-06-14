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14 июня 2020, 11:33 8

Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом

14 июня 2020, 11:33 8
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Максим Перебейнос чувствует себя нормально и находится на самоизоляции
Максим Перебейнос чувствует себя нормально и находится на самоизоляции
Фото: Олигарх медиа
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебийнос заболел коронавирусом. У нардепа болезнь пока протекает легко.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии для LIGA.net, пишет RegioNews.

По словам Кравчук, Перебийнис чувствует себя нормально. Он находится дома на самоизоляции.

Аппарат Верховной Рады составляет перечень лиц, с которыми контактировал депутат.

Заместитель председателя фракции также сообщила, что комитет, в который входит нардеп, проводил заседания в режиме видеоконференции.

На прошлой же неделе Перебийнис в парламенте не был, – рассказала Кравчук.

Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская заболела коронавирусом.

Также известно, что президент Владимир Зеленский перешел на карантинный режим работы из-за COVID-19 у его жены.

коронавирус Слуга народа Верховная Рада COVID-19 нардеп больные
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