Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом

Максим Перебейнос чувствует себя нормально и находится на самоизоляции

Максим Перебейнос чувствует себя нормально и находится на самоизоляции

Фото: Олигарх медиа

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебийнос заболел коронавирусом. У нардепа болезнь пока протекает легко.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии для LIGA.net, пишет RegioNews.

По словам Кравчук, Перебийнис чувствует себя нормально. Он находится дома на самоизоляции.

Аппарат Верховной Рады составляет перечень лиц, с которыми контактировал депутат.

Заместитель председателя фракции также сообщила, что комитет, в который входит нардеп, проводил заседания в режиме видеоконференции.

На прошлой же неделе Перебийнис в парламенте не был, – рассказала Кравчук.

Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская заболела коронавирусом.

Также известно, что президент Владимир Зеленский перешел на карантинный режим работы из-за COVID-19 у его жены.