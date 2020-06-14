Нардеп из "Слуги народа" заболел коронавирусом
Максим Перебейнос чувствует себя нормально и находится на самоизоляции
Максим Перебейнос чувствует себя нормально и находится на самоизоляции
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебийнос заболел коронавирусом. У нардепа болезнь пока протекает легко.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии для LIGA.net, пишет RegioNews.
По словам Кравчук, Перебийнис чувствует себя нормально. Он находится дома на самоизоляции.
Аппарат Верховной Рады составляет перечень лиц, с которыми контактировал депутат.
Заместитель председателя фракции также сообщила, что комитет, в который входит нардеп, проводил заседания в режиме видеоконференции.
На прошлой же неделе Перебийнис в парламенте не был, – рассказала Кравчук.
Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская заболела коронавирусом.
Также известно, что президент Владимир Зеленский перешел на карантинный режим работы из-за COVID-19 у его жены.
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