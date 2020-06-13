Коронавірус дістався до Офісу президента: захворіли Резніков та Демченко - ЗМІ

Діагноз хворим, нібито був відомий ще вчора

Діагноз хворим, нібито був відомий ще вчора

Facebook/Офіс президента

В Офісі президента, а також в Управлінні державної охорони зафіксовано спалах коронавіруса.

Як передає RegioNews, про це пише "Страна" з посиланням на джерела в ОП.

Так, за даними видання, коронавірусом заразився міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та радник президента України Руслан Демченко.

Відзначається, що вони обидва вчора були в Парижі на переговорах з Еммануелем Бонном - радником президента Франції із зовнішньополітичних питань.

Також повідомляється, що їхній діагноз був відомий їм ще вчора.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що коронавірусом заразилася дружина президента Олена Зеленська, а сам президент переходить на особливий режим роботи у зв'язку з цим.