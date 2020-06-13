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13 червня 2020, 14:45 14

Коронавірус дістався до Офісу президента: захворіли Резніков та Демченко - ЗМІ

13 червня 2020, 14:45 14
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Діагноз хворим, нібито був відомий ще вчора
Діагноз хворим, нібито був відомий ще вчора
Facebook/Офіс президента
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В Офісі президента, а також в Управлінні державної охорони зафіксовано спалах коронавіруса.

Як передає RegioNews, про це пише "Страна" з посиланням на джерела в ОП.

Так, за даними видання, коронавірусом заразився міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та радник президента України Руслан Демченко.

Відзначається, що вони обидва вчора були в Парижі на переговорах з Еммануелем Бонном - радником президента Франції із зовнішньополітичних питань.

Також повідомляється, що їхній діагноз був відомий їм ще вчора.

Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що коронавірусом заразилася дружина президента Олена Зеленська, а сам президент переходить на особливий режим роботи у зв'язку з цим.

коронавірус Офіс президента хвороба інфекції Олексій Резніков
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