Коронавірус дістався до Офісу президента: захворіли Резніков та Демченко - ЗМІ
Діагноз хворим, нібито був відомий ще вчора
Діагноз хворим, нібито був відомий ще вчора
В Офісі президента, а також в Управлінні державної охорони зафіксовано спалах коронавіруса.
Як передає RegioNews, про це пише "Страна" з посиланням на джерела в ОП.
Так, за даними видання, коронавірусом заразився міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та радник президента України Руслан Демченко.
Відзначається, що вони обидва вчора були в Парижі на переговорах з Еммануелем Бонном - радником президента Франції із зовнішньополітичних питань.
Також повідомляється, що їхній діагноз був відомий їм ще вчора.
Нагадаємо, вчора стало відомо про те, що коронавірусом заразилася дружина президента Олена Зеленська, а сам президент переходить на особливий режим роботи у зв'язку з цим.
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