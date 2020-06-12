У Миколаєві чиновника затримали на хабарі за "дезінфекцію зупинок"

Розмір хабара склав 82 тисячі 600 гривень

Розмір хабара склав 82 тисячі 600 гривень

Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали при отриманні хабара начальника відділу комунального господарства та благоустрою адміністрації Інгульського району Миколаївської міськради, який вимагав з місцевого підприємця 82,6 тисяч гривень за укладання договору з дезінфекції зупинок громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

В ході досудового розслідування встановлено, що чиновник вимагав від підприємця 50% "відкату" від загальної суми договору - 82 600 гривень. За цю суму зловмисник погодився перерахувати кошти за виконані роботи по дезінфекції зупинок громадського транспорту. Для конспірації своєї злочинної діяльності залучив посередника.

Чиновника та посередника затримали одразу після отримання неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

На сайті адміністрації Інгульського району наголошується, що очолює відділ Валентин Брюшинін.

Розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України ("Одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням"). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що працівники поліції та прокуратури затримали двох працівників Управління "Укртрансбезопасности" Вінницької області, які систематично вимагали грошові кошти з вантажних перевізників за порушення правил перевезень.