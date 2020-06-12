Экс-чиновника задержали при передаче взятки в 6 млн долларов руководству НАБУ

По данным СМИ, задержан бывший министр экологии Николай Злочевский

По данным СМИ, задержан бывший министр экологии Николай Злочевский

Фото: Facebook

Детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником взятки руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, передает RegioNews.

Он подозревался в присвоении и растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, а также в отмывании доходов, полученных преступным путем.

В САП добавили, что бывший чиновник передавал взятку через посредство чиновника Управления ГФС в г.Киеве и других лиц. Сумма взятки составила 6 миллионов долларов.

В настоящее время детективами Национального бюро проводятся неотложные следственные действия, направленные на документирование противоправных действий указанных лиц", - говорится в сообщении.

По информации бывшего народного депутата Сергея Лещенко, задержан экс-министр экологии и владелец частной газодобывающей компании "Burisma" Николай Злочевский.

По данным САП, 13 июня состоится брифинг руководителя САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника, во время которого обещают рассказать подробности задержания.

Напомним, Служба безопасности Украины задокументировала миллионные злоупотребления должностных лиц Регионального филиала "Львовская железная дорога" во время закупок запчастей для подвижного состава.