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11 червня 2020, 11:52 16

"Він просто базікало": Зеленський прокоментував скандал з плівками Єрмака

11 червня 2020, 11:52 16
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Президент вважає, що Денис Єрмак допустив велику помилку, але, насправді, він "просто базікало"
Президент вважає, що Денис Єрмак допустив велику помилку, але, насправді, він "просто базікало"
Фото: Facebook
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Президент Володимир Зеленський коментуючи скандал з плівками Єрмака заявив, що це "марна справа", тому що Єрмак "не взяв грошей".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Українська правда", передає RegioNews.

Він не взяв грошей... Він просто базікало. Я вважаю, базікало. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка", - сказав Зеленський.

Зеленський додав, що не уявляє, "що б Єрмак собі зробив би, якби його брат десь щось взяв".

Нагадаємо, 20 травня під час закритій прес-конференції в Маріїнському парку президент України Володимир Зеленський заявив, що у справі так званих "плівок Єрмака" немає складу злочину.

20 травня під стінами обласних державних адміністрацій в різних регіонах представники партії "Національний Корпус" провели пікети та акції протесту з вимогою звільнення з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

29 березня нардеп від партії "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив відео, на яких нібито брат глави ОП Денис Єрмак обговорює продаж посад в органах влади. Пізніше Лерос відправив у НАБУ звернення проти Єрмака.

Володимир Зеленський Офіс президента корупція Денис Єрмак плівки Єрмака
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