Новым командующим Военно-Морских сил Украины стал Алексей Неижпапа

Игоря Воронченка уволили с должности командующего ВМС ВСУ

Игоря Воронченка уволили с должности командующего ВМС ВСУ

Alexey Neizhpapa / Facebook

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте Президента, пишет RegioNews.

Напомним, в конце апреля в партии "Евросолидарность" озвучили подозрения, что командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов и экс-президент Украины Петр Порошенко могут получить подозрения в государственной измене в связи с дачей команды на прохождение украинскими военными через Керченский пролив.

В то же время и.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов в комментарии "Украинской правде" заверил, что указанная информация не соответствует действительности. По его словам, ГБР еще две недели назад имела информацию, что "подобный сценарий хотят использовать для развертывания протестов в Киеве".

Он добавил, что такое уголовное производство есть, оно открыто по заявлению Андрея Портнова еще во времена, когда ГБР возглавлял Роман Труба. При этом "подобные процессуальные решения не планируется принимать".

Представители объединения "Морская экспертная платформа" назвали возможное выдвижение подозрения адмиралу Игорю Воронченко "ничем иным, как политической расправой над ним, а также над его военным и политическим руководством".

Справка:

Новоназначенный командующий ВМС, капитан И ранга, контрадмирал Алексей Неижпапа родился 9 октября 1975 года в Севастополе.

В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт.

С 1997 по 2000 год — командир зенитной ракетной батареи ракетно-артиллерийской боевой части фрегата "Севастополь".

Был начальником походного штаба на корабле управления "Славутич", который успешно завершил выполнение задач в рамках активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR.

Был командиром 1-й бригады надводных кораблей Центра морских операций Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В период 2000-2006 годов проходил службу на должностях от старшего помощника командира корвета "Луцк" к командира морского тральщика "Черкассы".

С 2006 по 2007 год заместитель командира Южной военно-морской базы.

В 2007-2008 годах начальник штаба — первый заместитель командира 1-й бригады надводных кораблей, а с 2008 по 2012 год возглавлял это'единение.

В 2008 году получил оперативно-тактический уровень образования.

С 07.2012 - Первый заместитель начальника штаба командования ВМС Украины.

С 2013-го по 2014 г. - начальник Академии военно-морских сил имени П. С. Нахимова.

С 2014 года исполняющий обязанности'язки заместителя командующего ВМС Украины по боевой подготовке в Одессе.

С 2012 по 2015 год проходил службу на должности первого заместителя начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

С января 2015 года заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по боевой подготовке — начальник управления боевой подготовки Командования Военно-Морских Сил ВС Украины. Участник антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Награжден медалью "за военную службу Украины"