У Харківській ОДА звільнився ще один чиновник

Магдисюк сам подав заяву про звільнення

Магдисюк сам подав заяву про звільнення

Фото: з відкритих джерел

Слідом за заступником голови ОДА у сфері медицини Михайлом Черняком та директором департаменту масових комунікацій Вікторією Аннопольською йде з посади ще один чиновник - Сергій Магдисюк.

Як передає RegioNews, про це повідомили kharkov.comments.

Директора департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації Сергій Магдисюк подав заяву про звільнення з посади", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що перед звільненням він подав декларацію за 2019 рік. Згідно з декларацією у минулому році Магдисюк заробив у ХОДА 266 559 гривень, в 2020-му - 185 785 гривень. Готівкою він зберігає 300 000 гривень. Нерухомості у родини немає.

Раніше повідомлялось, що Михайло Черняк звільнився з посади заступника голови Харківської облдержадміністрації. Причини звільнення поки що невідомі.

Також голова Харківської ОДА взяв на роботу чиновника, звільненого з Херсонськоъ ОДА після концерту з відвертими танцями до 8 березня.