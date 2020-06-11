У Харківській ОДА звільнився ще один чиновник
Слідом за заступником голови ОДА у сфері медицини Михайлом Черняком та директором департаменту масових комунікацій Вікторією Аннопольською йде з посади ще один чиновник - Сергій Магдисюк.
Як передає RegioNews, про це повідомили kharkov.comments.
Директора департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської облдержадміністрації Сергій Магдисюк подав заяву про звільнення з посади", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що перед звільненням він подав декларацію за 2019 рік. Згідно з декларацією у минулому році Магдисюк заробив у ХОДА 266 559 гривень, в 2020-му - 185 785 гривень. Готівкою він зберігає 300 000 гривень. Нерухомості у родини немає.
Раніше повідомлялось, що Михайло Черняк звільнився з посади заступника голови Харківської облдержадміністрації. Причини звільнення поки що невідомі.
Також голова Харківської ОДА взяв на роботу чиновника, звільненого з Херсонськоъ ОДА після концерту з відвертими танцями до 8 березня.