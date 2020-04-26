Порошенку, Турчинову і Воронченку готують підозри у держзраді, - "Євросолідарність"

Командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов та екс-президент України Петро Порошенко можуть отримати підозри в державній зраді у зв'язку з дачею команди на проходження українськими військовими через Керченську протоку, вважає "Євросолідарність". ДБР, у свою чергу, спростовує ці припущення

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Командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Воронченко, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов та екс-президент України Петро Порошенко можуть отримати підозри в державній зраді у зв'язку з дачею команди на проходження українськими військовими через Керченську протоку, вважає "Євросолідарність". ДБР, у свою чергу, спростовує ці припущення

Про це пише RegioNews. Про підозри Порошенко, Воронченко і Турчинову написала депутат фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар у Facebook. Раніше в цій же соцмережі таку інформацію озвучив лідер Радикальної партії України Олег Ляшко. Надзвичайне повідомлення! Я отримав перевірену інформацію, що ГПУ ближчим часом збирається звинуватити в державній зраді командуючого ВМС адмірала Воронченка, екс-секретаря РНБО Турчинова і екс-президента Порошенка. Їх звинувачують у наданні команди на прохід наших військових через Керченську протоку. З цього приводу заявляю: ніхто з тих, хто сьогодні керує Україною, не зробив мільйонної долі для її порятунку, як Воронченко, Турчинов чи навіть мій політичний опонент ще й Порошенко. Фальсифікація кримінальних справ проти тих, хто зупинив російську агресію, проти усіх нас - це виконання нинішньою владою завдання Кремля з дискредитації Майдану і нашої визвольної боротьби. Попереджаю антимайданівську владу: жоден карантин чи вірус не зупинить нас, щоб винести вас до бісової матері! Опубліковано Олегом Ляшком Субота, 25 квітня 2020 р. "Держзраду хочуть "пришити" адміралу Воронченко, Олександру Турчинову, Петру Порошенку. Вдумайтеся. За прохід українських суден в українських територіальних водах... ", - написала Сюмар. За словами Сюмар, ці звинувачення вигідні Москві та чинній українській владі. Підтверджую інформацію Олег Ляшко. Держзраду хочуть пришити адміралу Воронченкову, Олександр Турчинов, Петру Порошенку.... Опубліковано Вікторією Сюмар Субота, 25 квітня 2020 р. У той же час в. о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов у коментарі "Українській правді" запевнив, що зазначена інформація не відповідає дійсності. За його словами, ДБР ще два тижні тому мала інформацію, що "подібний сценарій хочуть використовувати для розгортання протестів у Києві". Він додав, що таке кримінальне провадження є, воно відкрито за заявою Андрія Портнова ще в часи, коли ДБР очолював Роман Труба. При цьому "подібні процесуальні рішення не планується приймати". У прес-службі Офісу генпрокурора також відповіли, що новина про можливе висунення підозри є фейком. Там визнали, що відповідне виробництво дійсно розслідується ДБР, але "поки ніяких процесуальних дій, пов'язаних з повідомленням про підозру, а тим більше з обвинуваченням, не відбувається". Представники об'єднання "Морська експертна платформа" назвали можливе висунення підозри адміралу Ігорю Воронченко "нічим іншим, як політичною розправою над ним, а також над його військовим і політичним керівництвом". Заява Морської експертної платформи через наміри політичного переслідування керівніцтва військових моряків України Ми... Опубліковано Olena Snihyr Субота, 25 квітня 2020 р.

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