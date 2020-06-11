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11 червня 2020, 11:33 6

На Волині звільнили чиновника ОДА, який шантажував підлеглих

11 червня 2020, 11:33 6
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Дисциплінарна комісія виявила порушення чинного законодавства у діях директора департаменту соцзахисту Костянтина Нестеренка
Дисциплінарна комісія виявила порушення чинного законодавства у діях директора департаменту соцзахисту Костянтина Нестеренка
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Директора департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації Костянтина Нестеренка звільнили із займаної посади за порушення Присяги державного службовця.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОДА, пише RegioNews.

Розпорядження про накладання дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення підписав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

У документі йдеться, що під час здійснення дисциплінарного провадження дисциплінарна комісія, утворена розпорядженням голови ОДА 21 травня 2020 року, виявила факти порушення норм чинного законодавства у діях директора департаменту соціального захисту населення Костянтина Нестеренка.

Дії посадовця суперечать покладеним на нього обов’язкам, підривають довіру до влади, що призводить до приниження авторитету державного органу – Волинської обласної державної адміністрації", - йдеться у розпорядженні.

Тому комісія прийняла рішення звільнити посадовця за порушення Присяги державного службовця з 10 червня 2020 року.

Костянтина Нестеренка звільнили з посади директора департаменту соціального захисту населення Волинської...

Опубліковано Волинська обласна державна адміністрація Четвер, 11 червня 2020 р.

Нагадаємо, керівники п’ятьох інтернатних закладів Волинської області заявили про спроби вимагання коштів, шантаж та тиск з боку новопризначеного директора департаменту соцзахисту населення Волинської ОДА Костянтина Нестеренка, який прибув працювати з Луганщини.

Згодом щодо Костянтина Нестеренка порушили дисциплінарне провадження, на час проведення якого його відсторонили від виконання обов’язків. Також відповідне кримінальне провадження відкрили у поліції Волинської області.

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