Коцюбинское хотят присоединить к Киеву, в Раде зарегистрировано постановление

Поселок имеет автомобильное сообщение только с Киевом

Поселок имеет автомобильное сообщение только с Киевом

Фото: Facebook

В Верховную Раду внесли проект постановления №3620, который предлагает расширить границы Киева и области и присоединить поселок городского типа Коцюбинское к Киеву.

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Документ зарегистрирован 9 июня, его подал 31 народный депутат. Инициативу объединения Киева и Коцюбинского объясняют тем, что поселок имеет автомобильное сообщение только с Киевом, но подчинен в области образования и медицины Ирпенскому городскому совету.

Также в пояснительной записке говорится, что дневной стационар больницы в Коцюбинском прекратил работу в 2019 году, но автобусного сообщения между Коцюбинским и городом Ирпень нет.

Стационарное лечение жителей осуществляется в пгт Буча, что затрудняет получение своевременной медицинской помощи. Также отмечается, что значительная часть жилой инфраструктуры Коцюбинского обеспечивается предприятиями Киева, в частности водоснабжение и отопление.

Напомним, КОГА запланировала новый проект районирования Киевской области, согласно которому вместо 25 районов останется 6.