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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июня 2020, 19:17 8

Коцюбинское хотят присоединить к Киеву, в Раде зарегистрировано постановление

11 июня 2020, 19:17 8
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Поселок имеет автомобильное сообщение только с Киевом
Поселок имеет автомобильное сообщение только с Киевом
Фото: Facebook
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В Верховную Раду внесли проект постановления №3620, который предлагает расширить границы Киева и области и присоединить поселок городского типа Коцюбинское к Киеву.

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

Документ зарегистрирован 9 июня, его подал 31 народный депутат. Инициативу объединения Киева и Коцюбинского объясняют тем, что поселок имеет автомобильное сообщение только с Киевом, но подчинен в области образования и медицины Ирпенскому городскому совету.

Также в пояснительной записке говорится, что дневной стационар больницы в Коцюбинском прекратил работу в 2019 году, но автобусного сообщения между Коцюбинским и городом Ирпень нет.

Стационарное лечение жителей осуществляется в пгт Буча, что затрудняет получение своевременной медицинской помощи. Также отмечается, что значительная часть жилой инфраструктуры Коцюбинского обеспечивается предприятиями Киева, в частности водоснабжение и отопление.

Напомним, КОГА запланировала новый проект районирования Киевской области, согласно которому вместо 25 районов останется 6.

Киев Киевская область Верховная Рада законопроект
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