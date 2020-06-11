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У Київській області виступили проти визнання Бучі районним центром
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11 червня 2020, 14:21 14

У Київській області виступили проти визнання Бучі районним центром

11 червня 2020, 14:21 14
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Частина громад виступає за райцентр в Ірпені, частина - у Вишгороді
Частина громад виступає за райцентр в Ірпені, частина - у Вишгороді
Фото: Facebook
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У громадах міст Ірпінь, Вишневе і Вишгород виступили проти того, щоб адміністративним центром майбутнього району було місто Буча. Половина громад виступають за центр району в Ірпені, а половина у Вишгороді.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Украина.

Представники громад і місцеві чиновники підписали звернення до керівництва області та Кабміну. Вони звертають увагу на те, що визнання Бучі районним центром не відповідає методиці, що затверджена Кабінетом міністрів.

Серед тих, хто звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на підтримку райцентру в місті Ірпінь більшість депутатів міської ради міста Вишневе, в. о. Ірпінського міського голови Андрій Літвинов та голови місцевих селищних рад.

У той же час, представники Вишгорода пропонують, щоб центром майбутнього району було місто Вишгород, а не Буча.

Нагадаємо, 10 червня під стінами Кабміну пройшла акція протесту, на якій жителі Київської області закликали міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова підтримати формування Ірпінського району з центром в місті Ірпінь, який, на їхню думку, найбільше по всім критеріям відповідає принципам формування районів і має всю необхідну інфраструктуру.

Кабмін Ірпінь Київська область Буча Вишгород
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