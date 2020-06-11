На Волині припинили рух поїздів

Як виключення, до 16 червня буде дозволений рух потяга "Ковель - Київ"

Як виключення, до 16 червня буде дозволений рух потяга "Ковель - Київ"

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухваалила рішення скасувати на Волині ряд карантинних послаблень, зокрема призупинити залізничне сполучення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне

В порядку виключення, до 16 червня ще буде дозволено рух потяга Ковель-Київ. Тому сьогодні, 11 червня, 13 та 15 червня цей поїзд ще буде в русі. Але 16 червня він востаннє повернеться в Ковель – і поки будемо очікувати подальших рішень", – зазначив начальник станції "Ковель" Руслан Александрук,

Продаж квитків на потяг до столиці поки не припинили.

Раніше повідомлялося, що Волинська та Донецька області посилили карантин.