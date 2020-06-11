На Волині припинили рух поїздів
Як виключення, до 16 червня буде дозволений рух потяга "Ковель - Київ"
Як виключення, до 16 червня буде дозволений рух потяга "Ковель - Київ"
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухваалила рішення скасувати на Волині ряд карантинних послаблень, зокрема призупинити залізничне сполучення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне
В порядку виключення, до 16 червня ще буде дозволено рух потяга Ковель-Київ. Тому сьогодні, 11 червня, 13 та 15 червня цей поїзд ще буде в русі. Але 16 червня він востаннє повернеться в Ковель – і поки будемо очікувати подальших рішень", – зазначив начальник станції "Ковель" Руслан Александрук,
Продаж квитків на потяг до столиці поки не припинили.
Раніше повідомлялося, що Волинська та Донецька області посилили карантин.
У Вінницькій області відкрили продаж квитків на потяги: cписок маршрутівВсі новини »
11 червня 2020, 12:59На Волині звільнили чиновника ОДА, який шантажував підлеглих
11 червня 2020, 11:33Справу про напад на поліцейського ексзаступником Кличка передали до суду
10 червня 2020, 15:50
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера