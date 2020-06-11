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11 червня 2020, 17:32 10

На Волині припинили рух поїздів

11 червня 2020, 17:32 10
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Як виключення, до 16 червня буде дозволений рух потяга "Ковель - Київ"
Як виключення, до 16 червня буде дозволений рух потяга "Ковель - Київ"
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Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухваалила рішення скасувати на Волині ряд карантинних послаблень, зокрема призупинити залізничне сполучення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне

В порядку виключення, до 16 червня ще буде дозволено рух потяга Ковель-Київ. Тому сьогодні, 11 червня, 13 та 15 червня цей поїзд ще буде в русі. Але 16 червня він востаннє повернеться в Ковель – і поки будемо очікувати подальших рішень", – зазначив начальник станції "Ковель" Руслан Александрук,

Продаж квитків на потяг до столиці поки не припинили.

Раніше повідомлялося, що Волинська та Донецька області посилили карантин.

Київ Укрзализныця поїзд Волинь Волинська область Ковель
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