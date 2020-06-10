Верховна Рада не передала до комітету постанову про відставку Авакова

Документ за 6 днів не зміг подолати відстань між будівлею Ради та правоохоронного комітету

Документ за 6 днів не зміг подолати відстань між будівлею Ради та правоохоронного комітету

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Правоохоронний комітет Верховної Ради не зміг розглянути постанову про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, тому що упродовж 6 днів Верховна Рада її так і не передала до комітету.

Про це повідомляє пресслужба фракції "Голос", передає RegioNews.

Сьогодні правоохоронний комітет ВР через штучні бюрократичні перепони не зміг розглянути постанову "Голосу" про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", - йдеться в повідомленні.

У "Голосі" також додали, що за словами окремих членів комітету, питання відставки Арсена Авакова не є нагальне та важливе, щоб включити його до порядку денного.

На комітеті лунало, що є питання "більш важливі та актуальні", ніж питання відставки міністра МВС. Та, нагадаю, сьогодні в Україні відкриті 5 тисяч кримінальних справ щодо свавілля поліцейських", - розповів народний депутат Андрій Осадчук.

Він також зазначив, що розгляд постанови відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, 5 червня депутати від фракції "Голос" подали на реєстрацію у Верховній Раді проект постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.