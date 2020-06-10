В`ятрович очолив в Івано-Франківську територіальну організацію "Європейської Солідарності"

Він буде займатися розбудовою місцевого партійного осередку і підготовкою до місцевих виборів

Він буде займатися розбудовою місцевого партійного осередку і підготовкою до місцевих виборів

фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net

Про ротацію в Івано-Франківській територіальній організації "Європейської солідарності" повідомляє сайт kurs.if.ua, пише RegioNews.

… маємо набирати розгону, потенціал на Франківщині величезний. Місцеві вибори мають стати початком відвоювання українцями своєї України. Можна навіть сказати, процесом "відзеленення" України, який має початися звідси, з Галичини, з Франківщини", –розповів В’ятрович.

У планах новопризначеного голови осередку на найближчі тижні - відвідати усі райцентри Прикарпаття.

Як відомо, 5 червня Центральна рада партії "Європейська Солідарність" підтримала призначення народного депутата Володимира В’ятровича головою Івано-Франківської територіальної організації партії.

Раніше повідомлялося, що партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" поки не має затвердженої стратегії на місцеві вибори, але вже закріпила своїх нардепів за конкретними областями.