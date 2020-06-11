Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады (ОНЛАЙН)

Присутствие в составе партии "Голос" Вакарчук сохранит

Присутствие в составе партии "Голос" Вакарчук сохранит

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук сегодня, 11 июня, объявил о своем уходе из Верховной рады.

Об этом он сообщил на брифинге, пишет RegioNews.

Я считаю свою миссию отчасти выполненной. Мы привели в парламент прекрасную партию. В планах большой образовательный проект, о котором я объявлю позже", - сказал он.

Новым лидером фракции Вакарчук видит нардепа Киру Рудык.

Издание lb.ua пишет, что решение было обусловлено совпадением ряда факторов. В частности, в партии был конфликт вокруг отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Вакарчук отказался подписывать проект постановления за отставку министра.

Кроме того, после избрания Киры Рудык главой партии, Вакарчук, по словам депутатов, практически полностью отстранился от участия в парламентской и партийной жизни.

В партии также связывают решение Вакарчука с приближением местных выборов.