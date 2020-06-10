Дружина Медведчука володіє часткою в каналах Коломойського "1+1" та "2+2" - "Схеми"

Сам Коломойський заявив, що для нього це новина

Сам Коломойський заявив, що для нього це новина

Фото: dsnews

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми", передає RegioNews.

За інформацією журналістів, Медведчук вказав у своїй декларації про доходи за 2019 рік, що його дружина Оксана Марченко власниця компанії "Bolvik Ventures Ltd", що зареєстрована на Віргінських островах.

Вони стверджують, що ця фірма через ланцюжок інших компаній має у власності 24,66% у ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1". У цьому ж повідомленні вказано, що цю компанію контролює лише бізнесмен Ігор Суркіс.

Так само кіпрська фірма, задекларована Віктором Медведчуком, фігурує у структурі власності іншого телеканалу групи, "2+2" (ТОВ "Гравіс-Кіно"). Через низку компаній, вона контролює тут частку розміром 24,51%, йдеться у звіті на сайті цього телеканалу, опублікованому 16 березня", - повідомляють журналісти.

У коментарі журналістам програми "Схеми" Ігор Коломойський заявив, що це для нього новина.

Для мене це новина. Порядок наступний. Ми отримали цю інформацію. Телеканал повинен у строк відправити запити: коли відбулося відчуження, як відбулося відчуження і чому не повідомили. Тобто чому не повідомили? Чому про це дізнаємося із декларації?", – сказав Коломойський.

На запитання, чи комфортно йому бути партнером родини Медведчуків, він сказав, що для нього це не має значення.

А мені яка різниця? Він же не єдиний власник. Навіщо обговорювати – комфортно чи не комфортно, якщо це від мене не залежить? Якщо Суркіс продав Медведчуку. Як я можу на це повпливати? Якщо мова йде про Bolvik, то раніше там був Суркіс. Тепер в декларації написали, що власник Марченко. Треба з’ясувати, на яку частку, скільки акцій. Там же не написано нічого", - додав Коломойський.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський перевіз головний офіс "Центренерго" і всю документацію до одного із санаторіїв в селі Рудики Обухівського району.