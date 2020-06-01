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01 червня 2020, 12:42 6

Бізнес виходить з карантину: вже відкрились 73% ресторанів

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01 червня 2020, 12:42 6
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Кількість вакансій збільшилася більш ніж на 30%
Фото: pixabay.com
Кількість вакансій збільшилася більш ніж на 30%

Український бізнес починає виходити з карантину - почали роботу близько 73% ресторанів з числа тих, хто працював до карантину.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані платформи Опендатабот.

Наголошується, що за останній тиждень кількість новозареєстрованих ФОПів досягла докарантинних показників - в Україні зареєструвалися 5328 підприємців.

Кількість новозареєстрованих компаній також почало зростати - за останній тиждень зареєструвалося 897 нових компаній (до карантину реєструвалося близько 1000 компаній у тиждень).

У той же час, обороти громадського харчування відновлюються не так швидко - зараз вони повернулися тільки до показника в 56%.

Нагадаємо, медики фіксують спад нових випадків хвороби. За минулу добу заразилися 340 осіб, що менше, ніж добою раніше.


карантин ресторан бізнес дані Опендатабот
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