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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июня 2020, 20:11 40

Жена Медведчука владеет долей в каналах Коломойского "1+1" и "2+2" - "Схемы"

10 июня 2020, 20:11 40
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Сам Коломойский заявил, что для него это новость
Сам Коломойский заявил, что для него это новость
Фото: dsnews
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Фирма Оксаны Марченко, жены главы политсовета партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, владеет долей каналов олигарха Игоря Коломойского "1+1" и "2+2".

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", передает RegioNews.

По информации журналистов, Медведчук указал в своей декларации о доходах за 2019 год, что его жена Оксана Марченко владеет компанией "Bolvik Ventures Ltd", которая зарегистрирована на Виргинских островах.

Они утверждают, что эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания" Студия 1+1". В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис.

Так же кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино"). По ряду компаний, она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликовано 16 марта", - сообщают журналисты.

В комментарии журналистам программы "Схемы" Игорь Коломойский заявил, что это для него новость.

Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему не сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", - сказал Коломойский.

На вопрос, комфортно ему быть партнером семьи Медведчуков, он сказал, что для него это не имеет значения.

А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать - комфортно ли не комфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего", - добавил Коломойский.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский перевез главный офис "Центрэнерго" и всю документацию в один из санаториев в селе Рудыки Обуховского района.

бизнес Игорь Коломойский телеканал Виктор Медведчук
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