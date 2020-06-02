Офшорні статки: опубліковано тисячі документів про фірми українців "на Багамах"

Українські екснардепи, олігархи та держслужбовці – неповний перелік осіб, які фігурують у реєстрі

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Українські екснардепи, олігархи та держслужбовці – неповний перелік осіб, які фігурують у реєстрі

У публічний доступ потрапили чотириста тисяч документів із реєстру юридичних осіб Багамських островів, "українська частина" багамського архіву містить дані про майже 60 фірм. Більшість із них засновані українцями, які не мають стосунку до сфери управління державою, та є здебільшого малопублічними бізнесменами.

Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує RegioNews.

Ексзаступник міністра, олігарх, кадровий дипломат, колишній народний депутат – неповний перелік відомих діячів, які з тих чи інших причин, як виявилось, реєстрували свій бізнес у багамській офшорній зоні. "Схеми" проаналізували – хто з навколополітичних діячів "засвітився" у багамських файлах та про що це може свідчити.

Відповідно до опублікованих даних, Костянтин Жеваго значився одноосібним директором компанії Pharma Distributing corp.

У пресслужбі бізнесмена повідомили, що ця компанія припинила своє існування, "інформація вже давно не актуальна", і Pharma Distributing corp. займалася дистрибуцією медичних препаратів на території Латинської Америки та країн Карибського басейну.

Фігурує як директор і президент багамської компанії Drink Inc. в опублікованих архівних документах Сергій Блескун – нинішній очільник державного підприємства "Укрспирт". У 2016-му він же був заступником керівника ДП "Укрспирт". Багамська Drinks Inc. з початку 2000-х є засновником дочірнього підприємства "Дрінкс Україна", яка випускає соки торгової марки "Смак".

Також в архіві виявлені фірми політиків і бізнесменів з Одеси. Серед директорів і секретарів багамської компанії Real Estate Holding Ltd у документах значаться виключно одесити. Відповідно до опублікованих даних, її засновниками станом на 2014 рік були: Борис Коган, Борис Колісниченко, Юрій Махлайчук, Ігор та Олександр Урбанські.

Борис Коган – одеський бізнесмен, якому місцеві ЗМІ приписували міжнародну торгівлю зброєю та купівлю яхти у спадкоємців російського олігарха Бориса Березовського.

У документах навпроти Ігоря Урбанського є примітка "Government post – PEP" (державна посада – публічний діяч). У 2006 роц він був обраний народним депутатом України п'ятого скликання від Соціалістичної партії. З грудня 2007 року по липень 2009-го Урбанський працював заступником міністра транспорту та зв'язку.

У документах Real Estate Holding Ltd фігурує і син Ігоря Урбанського Олександр. Нардеп восьмого скликання. Запам'ятався своєю декларацією – разом із братом Анатолієм (на той час був головою облради Одещини) у серпні 2017 року вони купили криптовалюти (біткойн-кеш) на 73 мільйони гривень.

В останні роки відбулась ціла низка масових витоків даних з офшорних юрисдикцій – Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers та інших.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що свої декларації показали президент України Володимир Зеленський, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та спікер парламенту Дмитро Разумков.