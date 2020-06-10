Верховная Рада не передала в комитет постановление об отставке Авакова

Документ за 6 дней не смог преодолеть расстояние между зданием Рады и правоохранительного комитета

Документ за 6 дней не смог преодолеть расстояние между зданием Рады и правоохранительного комитета

Фото: скриншот видео

Правоохранительный комитет Верховной Рады не смог рассмотреть постановление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, потому что в течение 6 дней Верховная Рада его так и не передала в комитет.

Об этом сообщает пресс-служба фракции "Голос", передает RegioNews.

Сегодня правоохранительный комитет ВР через искусственные бюрократические препоны не смог рассмотреть постановление "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова", - говорится в сообщении.

В "Голосе" также добавили, что по словам отдельных членов комитета, вопрос отставки Арсена Авакова не является срочным и важным, чтобы включить его в повестку дня.

На комитете звучало, что есть вопросы "более важные и актуальные", чем вопрос отставки министра МВД. Но, напомню, сегодня в Украине открыты 5 тысяч уголовных дел по произволу полицейских", - рассказал народный депутат Андрей Осадчук.

Он также отметил, что рассмотрение постановления состоится на следующей неделе.

Напомним, 5 июня депутаты от фракции "Голос" подали на регистрацию в Верховной Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.