"Немає альтернативи": у Раді розповіли, чому відставка Авакова постійно заходить у глухий кут

Президент має запропонувати "рівносильну кандидатуру"

Президент має запропонувати "рівносильну кандидатуру"

Фото: facebook/Арсен Аваков

Відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можлива тільки в тому випадку, якщо це рішення буде виходити від президента. Саме відсутність альтернативи заводить будь-які розмови про можливу зміну глави МВС в глухий кут.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "РБК-Україна".

За інформацією видання, кілька співрозмовників видання в партії "Слуга народу" уточнили, що якщо Зеленський буде ініціювати звільнення міністра, то він повинен особисто донести це рішення до членів фракції та подати на місце глави МВС іншу "рівносильну йому кандидатуру".

З досвіду, політичної та психологічної обізнаності Авакову поступається навіть сам прем'єр. Думаю, він і сам був би радий від нього позбавитися. Але як тільки розмова заходить про відставку Авакова, відразу ж виникає питання, а хто може замінити його на чолі МВС", - розповіло джерело.

За словами співрозмовника видання, президент запевнив фракцію, що Аваков не тримається за своє крісло і піде сам, коли знадобиться. Разом з тим, в СН прогнозують, що остання ініціатива фракції "Голос" про звільнення Авакова не увінчається успіхом.

Нагадаємо, минулого тижня "Голос" збирав підписи за відставку міністра внутрішніх справ. Потім представники цієї партії зареєстрували в Раді проект постанови про звільнення Арсена Авакова.

Також, під Верховною Радою мітингували з вимогою відставки Авакова.