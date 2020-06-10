Обвалення чергового будинку в Одесі: з-під завалів вивели 25 осіб

На місці обвалу відчувається сильний запах газу

На місці обвалу відчувається сильний запах газу

twitter.com/AvakovArsen

На Французькому бульварі в Одесі обвалився чотириповерховий житловий будинок. З-під завалів вдалося вивести 25 осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, на місці обвалення відчувається сильний запах газу.

Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.

25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.

На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020

Обвал стався вночі в 3:09. Сама будівля 1912 року побудови на 10 квартир. Частково пошкоджено 4 квартири (1,2, 3 і 4 поверхи, проживало 10 осіб). В результаті обвалення пошкоджена газова труба.

На місці події продовжують працювати рятувальники і поліція, даних про жертви поки немає.

Нагадаємо, в Одесі збиралися перевірити наявність тріщин в житлових будинках після двох обвалів будівель в центрі міста.