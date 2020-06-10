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10 червня 2020, 08:49 17

Обвалення чергового будинку в Одесі: з-під завалів вивели 25 осіб

10 червня 2020, 08:49 17
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На місці обвалу відчувається сильний запах газу
На місці обвалу відчувається сильний запах газу
twitter.com/AvakovArsen
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На Французькому бульварі в Одесі обвалився чотириповерховий житловий будинок. З-під завалів вдалося вивести 25 осіб.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, на місці обвалення відчувається сильний запах газу.

Обвал стався вночі в 3:09. Сама будівля 1912 року побудови на 10 квартир. Частково пошкоджено 4 квартири (1,2, 3 і 4 поверхи, проживало 10 осіб). В результаті обвалення пошкоджена газова труба.

На місці події продовжують працювати рятувальники і поліція, даних про жертви поки немає.

Нагадаємо, в Одесі збиралися перевірити наявність тріщин в житлових будинках після двох обвалів будівель в центрі міста.

Одеса Арсен Аваков поліція рятувальники Будинок обвал
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