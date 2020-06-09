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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 20:16 11

Екскерівника Львівської ОДА підозрюють у завданні збитків на 7 мільйонів

09 червня 2020, 20:16 11
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Чиновник передав у власність товариству земельну ділянку, яка не підлягає відчуженню з державної власності
Чиновник передав у власність товариству земельну ділянку, яка не підлягає відчуженню з державної власності
Фото: скріншот відео
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Колишнього керівника Львівської обласної держадміністрації Маркіяна Мальського підозрюють у службовій недбалості, через яку збитки державного бюджету склали понад 7 млн гривень.

Про це у Facebook повідомила прокурор Львівської області Ірина Діденко, передає RegioNews.

Підписала повідомлення про підозру ексочільнику ЛОДА. Звинувачення полягає у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (понад 7млн збитків)", - написала Діденко.

За версією слідства: через місяць після призначення Мальський видав розпорядження про передачу у власність підприємству земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану на території Бібрської міської ради Львівської області для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн.

Разом з цим, на цій ділянці насправді розміщується проточне озеро понад 9 га та прибережна захисна смуга, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності", - повідомила прокурор.

Вона додала, що наразі прокуратура готує позов до суду щодо повернення землі та озера у власність держави.

Нагадаємо, на Львівщині привласнили понад 16 мільйонів під час закупівель продуктів для військових.

Львів ОДА корупція чиновники
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