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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 19:43 14

Стало відомо про причину обшуків в університеті Шевченка

09 червня 2020, 19:43 14
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Правоохоронців цікавили документи щодо навчання в університеті студентів-іноземців
Правоохоронців цікавили документи щодо навчання в університеті студентів-іноземців
Фото: flickr
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Обшуки в Університеті Шевченка, які Нацполіція спільно із СБУ провели 4 червня, проходили з метою вилучення документів щодо навчання іноземців у минулі роки.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на ухвалу суду, передає RegioNews.

Згідно із ухвалою Печерського суду Києва, яка була винесена 2 червня, дозвіл на проведення обшуків надано "з метою виявлення та вилучення речей і документів щодо проведення заліків, іспитів та переведення на старші курси здобувачів освіти службовими особами КНУ ім. Т. Шевченка”.

Правоохоронці вилучили розпорядження про допуск до складання кваліфікаційного іспиту студентами-іноземцями в 2017-2018 та 2018-2019 навчальних роках і копії їхніх дипломів.

Крім того, суд надав дозвіл на отримання витягів з бази "Тритон” про успішність студентів-іноземців, які закінчили навчання в 2017-2018 та 2018-2019 навчальних роках, їх залікових книжок і особових справ, а також документів щодо студентів-іноземців, які навчаються на заочній формі.

Обшуки проводилися також з метою вилучення документів щодо навчання студентів-іноземців за період з 2018 по 2020 роки, зокрема щодо відрахування, допуску і неприбуття на складання або перескладання іспитів.

Нагадаємо, 4 червня співробітники Нацполіції та СБУ провели обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за підозрою в корупції.

обшуки Київ корупція университет
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