Бывшего руководителя Львовской ОГА подозревают в нанесении ущерба на 7 миллионов

Чиновник передал в собственность обществу земельный участок, не подлежит отчуждению из государственной собственности

Чиновник передал в собственность обществу земельный участок, не подлежит отчуждению из государственной собственности

Фото: скриншот видео

Бывшего руководителя Львовской областной госадминистрации Маркияна Мальского подозревают в служебной халатности, из-за которой убытки государственного бюджета составили более 7 млн ​​гривен.

Об этом в Facebook сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко, передает RegioNews.

Подписала уведомление о подозрении бывшему руководителю ЛОГА. Обвинение состоит в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (более 7 млн ​​убытков)", - написала Диденко.

По версии следствия: через месяц после назначения Мальский издал распоряжение о передаче в собственность предприятию земельный участок площадью более 15 га, который находится на территории Бибрского городского совета Львовской области для строительства и обслуживания объектов рекреационного назначения по цене 7 231 071 грн.

Вместе с тем, на этом участке на самом деле размещается проточное озеро более 9 га и прибрежная защитная полоса, которые, согласно действующему законодательству, не подлежат отчуждению из государственной собственности", - сообщила прокурор.

Она добавила, что сейчас прокуратура готовит иск в суд о возврате земли и озера в собственность государства.

Напомним, во Львовской области присвоили свыше 16 миллионов во время закупок продуктов для военных.