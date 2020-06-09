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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 16:54 34

Генпрокурор Ірина Венедіктова поскаржилась на маленьку зарплату

09 червня 2020, 16:54 34
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Венедіктова заявила, що їй мало зарплати в 38 тисяч гривень
Венедіктова заявила, що їй мало зарплати в 38 тисяч гривень
Фото: Facebook
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Голова Офісу генерального прокурора Ірина Венедіктова заявила, що зарплати у розмірі 38 тисяч гривень їй не вистачає, щоб забезпечити усі витрати.

Про це вона розповіла в інтерв'ю інформаціному агентству "Українські новини", передає RegioNews.

За словами чиновниці, їй доводиться витрачати гроші з особистих заощаджень.

Я думаю, що зараз з'їм всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата на руки 38 тис. грн. Це останнє, що я отримувала. А у мене ще сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому я буду використовувати запаси", - поскаржилася вона.

Зарплата генерального прокурора була урізана на період карантину. Вона також заявила, що не отримувала пропозицій прийняти хабар, так як нібито "люди не хочуть ставити себе в незручне становище".

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненко зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей в декларації генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

Також повідомлялося, що чоловік Венедіктової Денис Колесник носить незадекларований годинник Hublot із діамантами, вартість якого оцінюють в 1,5 млн.грн.

Офіс генпрокурора зарплати чиновники Ірина Венедіктова
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