Генпрокурор Ірина Венедіктова поскаржилась на маленьку зарплату

Венедіктова заявила, що їй мало зарплати в 38 тисяч гривень

Венедіктова заявила, що їй мало зарплати в 38 тисяч гривень

Фото: Facebook

Голова Офісу генерального прокурора Ірина Венедіктова заявила, що зарплати у розмірі 38 тисяч гривень їй не вистачає, щоб забезпечити усі витрати.

Про це вона розповіла в інтерв'ю інформаціному агентству "Українські новини", передає RegioNews.

За словами чиновниці, їй доводиться витрачати гроші з особистих заощаджень.

Я думаю, що зараз з'їм всю фінансову подушку, яка у мене була, тому що у мене зарплата на руки 38 тис. грн. Це останнє, що я отримувала. А у мене ще сім'я, діти, домашні тварини, яким потрібен ветеринар. Тому я буду використовувати запаси", - поскаржилася вона.

Зарплата генерального прокурора була урізана на період карантину. Вона також заявила, що не отримувала пропозицій прийняти хабар, так як нібито "люди не хочуть ставити себе в незручне становище".

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд за скаргою громадського діяча та активіста Сергія Стерненко зобов'язав НАБУ розслідувати подання неправдивих відомостей в декларації генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.

Також повідомлялося, що чоловік Венедіктової Денис Колесник носить незадекларований годинник Hublot із діамантами, вартість якого оцінюють в 1,5 млн.грн.