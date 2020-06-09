"Слуга народу" Дубінський таки отримав громадянство Румунії - Лещенко

Упродовж шести місяців Дубінський повинен скласти присягу і отримати внутрішній румунський паспорт

Упродовж шести місяців Дубінський повинен скласти присягу і отримати внутрішній румунський паспорт

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Про це в Telegram повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко, передає RegioNews.

За його словами, інформація про це міститься в наказі 272/Р "Про затвердження придбання румунського громадянства для 222 чоловік", який був виданий у Бухаресті 26 лютого 2020 року.

Дубинський входить в список осіб, які звернулися до влади Румунії з проханням про відновлення румунського громадянства при збереженні місця проживання за кордоном. Ви самі можете в цьому переконатися - клопотанням Дубинського про набуття громадянства Румунії було присвоєно номер 28232/2017, і позитивне рішення по його питанню значиться в наказі під пунктом 92", - повідомив Сергій Лещенко.

Він зазначив, що тепер у Дубинського є півроку на присягу і отримання внутрішнього паспорта.

Після виходу наказу він просто так не може відмовитися від громадянства Румунії. Ну а якщо буде встановлено, що він отримав його за підробленими документами (а це дуже схоже на правду), то йому загрожує від 3 до 5 років румунської в'язниці і заборону на в'їзд до ЄС на багато років", - додав екснардеп.

Нагадаємо, народний депутат від правлячої фракції "Слуга народу" і колишній телеведучий Олександр Дубінський в грудні 2017 року намагався отримати громадянство Румунії, для цього він подавав відповідні документи.

3 червня суд зобов'язав ДБР порушити справу через можливе румунське громадянство Дубінського.