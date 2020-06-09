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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июня 2020, 18:16 15

"Слуга народа" Дубинский таки получил гражданство Румынии - Лещенко

09 июня 2020, 18:16 15
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В течение шести месяцев Дубинский должен принести присягу и получить внутренний румынский паспорт
В течение шести месяцев Дубинский должен принести присягу и получить внутренний румынский паспорт
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский получил румынское гражданство, его просьбу удовлетворил Национальный орган по гражданству Румынии.

Об этом в Telegram сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко, передает RegioNews.

По его словам, информация об этом содержится в приказе 272/Р "Об утверждении приобретения румынского гражданства для 222 человек", который был издан в Бухаресте 26 февраля 2020 года.

Дубинский входит в список лиц, обратившихся к власти Румынии с просьбой о восстановлении румынского гражданства при сохранении места проживания за рубежом. Вы сами можете в этом убедиться - ходатайству Дубинского о получении гражданства Румынии был присвоен номер 28232/2017, и положительное решение по его вопросу значится в приказе под пунктом 92", - сообщил Сергей Лещенко.

Он отметил, что теперь в Дубинского есть полгода на присягу и получение внутреннего паспорта.

После выхода приказа он просто так не может отказаться от гражданства Румынии. Ну а если будет установлено, что он получил его по поддельным документам (а это очень похоже на правду), то ему грозит от 3 до 5 лет румынской тюрьмы и запрет на въезд в ЕС на многие годы", - добавил бывший нардеп.

Напомним, народный депутат от правящей фракции "Слуга народа" и бывший телеведущий Александр Дубинский в декабре 2017 года пытался получить гражданство Румынии, для этого он подавал соответствующие документы.

3 июня суд обязал ГБР возбудить дело из-за возможного румынского гражданства Дубинского.

паспорт Румыния гражданство Александр Дубинский Сергей Лещенко
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