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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 15:32 8

В Уряді розповіли, на що витратять кошти першого траншу МВФ

09 червня 2020, 15:32 8
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За рахунок коштів від МВФ планують покрити дефіцит бюджету
За рахунок коштів від МВФ планують покрити дефіцит бюджету
Фото: flickr
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Після отримання 1,9 млрд доларів траншу від Міжнародного валютного фонду кошти спрямують на покриття дефіциту держаного бюджету за 2020 рік.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, вже нема жодних сумнівів у тому, що МВФ схвалить програму для України, однак питання наступних траншів ще вирішене.

Мова йде дійсно про 1,9 млрд доларів траншу. І ці кошти, саме перший транш, підуть на покриття дефіциту бюджету на 2020 рік", - сказав Мокан.

Він додав, що після цього меморандум буде опублікований і представлений для публічного ознайомлення.

Представник Кабміну також розповів, що ці кошти вже розписані, а щодо двох інших траншів будуть продовжені дискусії.

Нагадаємо, в МВФ заверили, що рішення про транш для України буде прийнято 9 червня.

МВФ Транш Україна Кабмін бюджет
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