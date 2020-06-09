В Уряді розповіли, на що витратять кошти першого траншу МВФ
Після отримання 1,9 млрд доларів траншу від Міжнародного валютного фонду кошти спрямують на покриття дефіциту держаного бюджету за 2020 рік.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
За його словами, вже нема жодних сумнівів у тому, що МВФ схвалить програму для України, однак питання наступних траншів ще вирішене.
Мова йде дійсно про 1,9 млрд доларів траншу. І ці кошти, саме перший транш, підуть на покриття дефіциту бюджету на 2020 рік", - сказав Мокан.
Він додав, що після цього меморандум буде опублікований і представлений для публічного ознайомлення.
Представник Кабміну також розповів, що ці кошти вже розписані, а щодо двох інших траншів будуть продовжені дискусії.
Нагадаємо, в МВФ заверили, що рішення про транш для України буде прийнято 9 червня.